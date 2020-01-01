6 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн

Изучая творчество Николая Алексеевича Некрасова в начальной школе, в пятом классе, вы познакомились со многими произведениями поэта. Это стихотворения Крестьянские дети, На Волге, Тройка, Дед Мазай и зайцы, Несжатая полоса, поэма Мороз, Красный нос и другие.

Главной темой своего творчества поэт сделал судьбу труженика, судьбу русского народа. Его стихи проникнуты глубоким сочувствием к простому крестьянину, человеку труда. Сегодня мы познакомимся ещe с одним стихотворением Некрасова Железная дорога, написанным в 1862 году.

Это очень серьeзное и взрослое произведение посвящено детям. Почему?

С.Я. Маршак так писал о стихотворении Н.А. Некрасова Железная дорога: Не для того, чтобы напугать или разжалобить читателя, была написана Некрасовым Железная дорога. Стихи эти суровы и трезвы. Посвященные детям, они зовут растущих людей к действию, к деятельности. Они говорят о будущем, когда народ, который вынес и эту дорогу железную, вынесет все и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе

