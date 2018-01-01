Картер. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Картер
1-й сезон
7-я серия

Картер (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.12018, Carter
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Харли Картер, сыгравший в популярном американском телевизионном сериале роль детектива, возвращается в родные края, чтобы прийти в себя после пережитого в Голливуде публичного скандала. Актерскому опыту Картера и тут находится применение – в реальной жизни ему также приходится взять на себя роль детектива, объединившись со своей старой подругой серьезной Сэм Шоу.

Сериал Картер 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Картер»