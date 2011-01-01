6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

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Тема видеоурока: «Каролингское возрождение" и распад империи». Рассматриваются решения Карла Великого касательно политики в культурной сфере «Каролингское возрождение». Среди этих решений: объединение языков, традиций, основана Академия элитарный центр культурной жизни всей Европы, открытие многочисленных монастырей, которые выполняют культурную миссию. Подчеркивается, что идеология всех этих деяний Карла в культурно-образовательной сфере идея соединения античной формы и христианского духа. Карл совершил великий прорыв в развитии средневековой европейской цивилизации. На уроке также приводится информация о политическом развитии империи Карла Великого после его смерти борьба за власть среди его наследников, приведшая к распаду империи. Учащимся раскрывается суть Верденского договора.



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