Кармен (сериал, 2019) сезон 1 серия 54 смотреть онлайн

Романтическая комедия из Индии о девушке, которая обманом устраивается работать на радио и влюбляется в сына своей начальницы. Кармен живет в Александрии и ее красота привлекает многих мужчин. Правда, ее саму интересует прежде всего карьера и слава. В конце концов Кармен бежит в Каир, где живет ее дядя. Там она устраивается работать в компанию Alwan: сначала стажеркой, а позже, обведя вокруг пальца свою начальницу Назли, ведущей на радио. Вскоре из США приезжает Тауфик, сын Назли, в которого Кармен влюбляется с первого взгляда.


