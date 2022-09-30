Кармен (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.72019, Carmen
Драма12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мелодрама из Египта о девушке, которая обманом устраивается работать на радио и влюбляется в сына своей начальницы. Кармен живет в Александрии и ее красота привлекает многих мужчин. Правда, ее саму интересует прежде всего карьера и слава. В конце концов Кармен бежит в Каир, где живет ее дядя. Там она устраивается работать в компанию Alwan: сначала стажеркой, а позже, обведя вокруг пальца свою начальницу Назли, ведущей на радио. Вскоре из США приезжает Тауфик, сын Назли, в которого Кармен влюбляется с первого взгляда. Сможет ли девушка продолжать обманывать всех вокруг и к чему приведут ее отношения с Тауфиком, узнаете из сериала «Кармен», который можно смотреть онлайн на Wink.
Рейтинг
5.9 IMDb