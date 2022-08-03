Карлос (сериал, 2010) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Ильич Рамирес Санчес, известный также как Карлос, был ключевой фигурой международного терроризма в 1970–80-х годах, осуществляя теракты в интересах как Народного фронта освобождения Палестины, так и Красной армии Японии. Представитель проникнутого романтизмом крайне левого крыла и одновременно продажный наемный убийца секретных служб Ближнего и Среднего Востока Карлос создал свою собственную организацию, расположенную по другую сторону «железного занавеса» и действовавшую в последние годы «холодной войны».
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Оливье
Ассайас
- Актёр
Эдгар
Рамирес
- Актёр
Александр
Шер
- ФЭАктёр
Фади
Эби Самра
- ФТАктёр
Филипп
Тран
- КГАктёр
Карам
Госсейн
- ЛААктриса
Ламия
Ахмед
- АКАктёр
Ахмад
Каабур
- ТЭАктёр
Талаль
Эль-Жорди
- ХААктриса
Хуана
Акоста
- Сценарист
Оливье
Ассайас
- ДФСценарист
Дан
Франк
- ДЛСценарист
Даниэль
Леконт
- ДЛПродюсер
Даниэль
Леконт
- ФЛХудожник
Франсуа-Рено
Лабарт
- ЮДХудожник
Юрген
Дёринг
- ЛБМонтажёр
Люк
Барнье
- ЙЛОператор
Йорик
Ле Со
- ДЛОператор
Дени
Ленуар