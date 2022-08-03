Карлос (сериал, 2010) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Карлос. Серия 3
Карлос
1-й сезон
3-я серия
8.32010, Carlos
Триллер, Драма18+

О сериале

Ильич Рамирес Санчес, известный также как Карлос, был ключевой фигурой международного терроризма в 1970–80-х годах, осуществляя теракты в интересах как Народного фронта освобождения Палестины, так и Красной армии Японии. Представитель проникнутого романтизмом крайне левого крыла и одновременно продажный наемный убийца секретных служб Ближнего и Среднего Востока Карлос создал свою собственную организацию, расположенную по другую сторону «железного занавеса» и действовавшую в последние годы «холодной войны».

Страна
Франция, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

