Карлос Кондит vs Мэтт Браун
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UFC Fight Night Abu Dhabi 7
1-й сезон
Карлос Кондит vs Мэтт Браун

UFC Fight Night Abu Dhabi 7 (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Келвин Кэттер (#6 в рейтинге) охотился за третьей победой в серии. В титульном бою турнира он сразился с бывшим чемпионом полулегкой весовой категории и #1 в рейтинге Максом Холлоуэем.

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Жанр
Спорт
Время
27 мин / 00:27

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