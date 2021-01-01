WinkСериалыUFC Fight Night Abu Dhabi 71-й сезонКарлос Кондит vs Мэтт Браун
UFC Fight Night Abu Dhabi 7 (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2021, UFC
Спорт, Спорт18+
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О сериале
Келвин Кэттер (#6 в рейтинге) охотился за третьей победой в серии. В титульном бою турнира он сразился с бывшим чемпионом полулегкой весовой категории и #1 в рейтинге Максом Холлоуэем.
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