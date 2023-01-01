Карли - искательница приключений (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн

Сюжет

В поисках отца юная Карли объединяется с шустрым Бобби и мальчиком по имени Морган, который случайно превращается в оборотня. С помощью записной книжки отца они разгадывают невероятные головоломки и двигаются вперед. Сказочное трио попадает в совершенно новый загадочный мир — Королевство Йюло, где раскрываются тайны Книги жизни.



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