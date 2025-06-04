Карен Пири (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыКарен Пири1-й сезон1-я серия
2022, Карен Пири. Сезон 1. Серия 1
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Получив повышение в отдел исторических расследований полиции Шотландии, Карен Пири возобновляет дело об убийстве, которое стало предметом обсуждения в провокационном подкасте о реальных преступлениях. Когда в 1996 году барменша Рози Дафф была зарезана, подозрение пало на троих пьяных студентов, но в итоге им не были предъявлены обвинения. Спустя почти 25 лет Карен полна решимости узнать, что же на самом деле произошло той роковой ночью.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ГБРежиссёр
Гарет
Брин
- БХАктёр
Барри
Хантер
- ЭБАктёр
Эрион
Бакаре
- ЗУАктёр
Зак
Уайатт
- КДАктёр
Крис
Дженкс
- ЭКАктриса
Эмер
Кенни
- ДХАктёр
Джек
Хескет
- ЛЛАктриса
Лорен
Лайл
- СБАктёр
Стюарт
Боуман
- КМАктёр
Кевин
Мэйнс
- ДГАктёр
Джилли
Гилкрист
- ВМСценарист
Вэл
МакДермид
- ЭКСценарист
Эмер
Кенни
- МУПродюсер
Маркус
Уилсон
- ЭКПродюсер
Эмер
Кенни
- СХПродюсер
Саймон
Хит
- МЛХудожник
Марк
Лиз
- ТХМонтажёр
Тим
Ходжес