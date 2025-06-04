Карен Пири. Сезон 1. Серия 1
Карен Пири (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2022, Карен Пири. Сезон 1. Серия 1
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

Получив повышение в отдел исторических расследований полиции Шотландии, Карен Пири возобновляет дело об убийстве, которое стало предметом обсуждения в провокационном подкасте о реальных преступлениях. Когда в 1996 году барменша Рози Дафф была зарезана, подозрение пало на троих пьяных студентов, но в итоге им не были предъявлены обвинения. Спустя почти 25 лет Карен полна решимости узнать, что же на самом деле произошло той роковой ночью.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb