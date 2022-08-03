WinkСериалыКапитан Земля1-й сезон23-я серия
Капитан Земля (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн
8.72014, Captain Earth
Аниме, Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История разворачивается вокруг ученика старшей школы, Дайти Манацу, который замечает вечером перед началом летних каникул странную круглую радугу, которая плавала по небу над островом Танегасима. Ранее Дайти уже видел эту радугу. Его захлестнула волна воспоминаний: таинственная смерть отца, странные дети из его прошлого...
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Боевик, Мультсериалы, Аниме
КачествоSD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb