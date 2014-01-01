Капитан Земля (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

История разворачивается вокруг ученика старшей школы, Дайти Манацу, который замечает вечером перед началом летних каникул странную круглую радугу, которая плавала по небу над островом Танегасима. Ранее Дайти уже видел эту радугу. Его захлестнула волна воспоминаний: таинственная смерть отца, странные дети из его прошлого...



