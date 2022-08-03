Бенджамин, Бенни, Бен
Wink
Сериалы
Канны 2020. Special Edition
1-й сезон
Бенджамин, Бенни, Бен
2021, Benjamin, Benny, Ben
Драма, Комедия18+

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Канны 2020. Special Edition (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Короткометражные фильмы с главного кинофестиваля мира. В 2020 году Каннский состоялся в специальном формате: всему виной пандемия коронавируса. Однако смотр успел подарить миру несколько мини-шедевров, причем во всех смыслах. «Канны 2020. Special Edition» — это прекрасная возможность увидеть и оценить смешные, драматичные и трогательные короткометражки, которые наверняка найдут путь к самому разному зрителю.

Страна
США, Канада, Словения, Аргентина, Гонконг, Франция, Румыния
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

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