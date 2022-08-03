WinkСериалыКанны 2020. Special Edition1-й сезонБенджамин, Бенни, Бен
2021, Benjamin, Benny, Ben
Драма, Комедия18+
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Канны 2020. Special Edition (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Короткометражные фильмы с главного кинофестиваля мира. В 2020 году Каннский состоялся в специальном формате: всему виной пандемия коронавируса. Однако смотр успел подарить миру несколько мини-шедевров, причем во всех смыслах. «Канны 2020. Special Edition» — это прекрасная возможность увидеть и оценить смешные, драматичные и трогательные короткометражки, которые наверняка найдут путь к самому разному зрителю.