Кандис Ренуар. Сезон 9. Серия 3
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Кандис Ренуар
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3-я серия

Кандис Ренуар (сериал, 2021) сезон 9 серия 3 смотреть онлайн

9.42021, Candice Renoir
Драмы, Криминал18+

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Сюжет

Когда-то Кандис Ренуар была майором уголовной полиции Парижа, но на 10 лет забросила карьеру ради семейной жизни. Теперь, вернувшись из-за границы после развода, многодетная мать вновь устраивается на службу и попадает в комиссариат Монпелье, где ей придется доказывать свою профпригодность.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кандис Ренуар»