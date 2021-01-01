Кандис Ренуар (сериал, 2021) сезон 9 серия 10 смотреть онлайн

Когда-то Кандис Ренуар была майором уголовной полиции Парижа, но на 10 лет забросила карьеру ради семейной жизни. Теперь, вернувшись из-за границы после развода, многодетная мать вновь устраивается на службу и попадает в комиссариат Монпелье, где ей придется доказывать свою профпригодность.



Сериал Кандис Ренуар 9 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.