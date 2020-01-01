Кандис Ренуар. Сезон 8. Серия 1
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Кандис Ренуар
8-й сезон
1-я серия

Кандис Ренуар (сериал, 2020) сезон 8 серия 1 смотреть онлайн

9.42020, Candice Renoir
Драма, Комедия18+

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О сериале

Когда-то Кандис Ренуар была майором уголовной полиции Парижа, но на 10 лет забросила карьеру ради семейной жизни. Теперь, вернувшись из-за границы после развода, многодетная мать вновь устраивается на службу и попадает в комиссариат Монпелье, где ей придется доказывать свою профпригодность.

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Страна
Франция
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кандис Ренуар»