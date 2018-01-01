Кандис Ренуар. Сезон 6. Серия 7
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Кандис Ренуар
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7-я серия

Кандис Ренуар (сериал, 2018) сезон 6 серия 7 смотреть онлайн

9.42018, Candice Renoir
Драма, Криминал18+

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О сериале

Когда-то Кандис Ренуар была майором уголовной полиции Парижа, но на 10 лет забросила карьеру ради семейной жизни. Теперь, вернувшись из-за границы после развода, многодетная мать вновь устраивается на службу и попадает в комиссариат Монпелье, где ей придется доказывать свою профпригодность.

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Страна
Франция
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кандис Ренуар»