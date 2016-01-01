Кандис Ренуар (сериал, 2016) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

Кандис Ренуар. Сезон 4. Серия 5
Кандис Ренуар
4-й сезон
5-я серия

9.42016, Candice Renoir
Драма, Комедия18+

Когда-то Кандис Ренуар была майором уголовной полиции Парижа, но на 10 лет забросила карьеру ради семейной жизни. Теперь, вернувшись из-за границы после развода, многодетная мать вновь устраивается на службу и попадает в комиссариат Монпелье, где ей придется доказывать свою профпригодность.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

