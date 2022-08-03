Кандис Ренуар (сериал, 2014) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Когда-то Кандис Ренуар была майором уголовной полиции Парижа, но на 10 лет забросила карьеру ради семейной жизни. Теперь, вернувшись из-за границы после развода, многодетная мать вновь устраивается на службу и попадает в комиссариат Монпелье, где ей придется доказывать свою профпригодность.

