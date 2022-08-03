WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 291-й сезонКанако Мурата vs Вирна Яндироба
UFC Fight Night Las Vegas 29 (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Главным событием турнира стал бой между # 5 рейтинга полулегкого дивизиона Чэном Сон Джунгом, также известным по прозвищу "Корейский зомби", и Дэном Иге, занимающим 9 строку рейтинга. Чэн Сон Джунг постарается реабилитироваться после поражения Брайэну Ортеге на турнире UFC Fight Night 180.