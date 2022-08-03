10 класс. География (сериал, 2020) сезон 8 серия 6 смотреть онлайн

Видеоурок позволяет получить интересную и подробную информацию о Канаде. Из урока вы получите полную характеристику Канады, особенности ее географического положения, хозяйства. Преподаватель подробно расскажет вам о национальном составе страны, уровне жизни населения.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

