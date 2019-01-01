Камару Усман vs Колби Ковингтон
Wink
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UFC 245
1-й сезон
9-я серия

UFC 245 (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2019, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Сразу три титульных боя прошли на UFC 245 в Парадайс, Невада. За титул чемпиона в полусреднем весе сразились действующий чемпион Камару Усман и и бывший временный чемпион Колби Ковингтон. Действующий чемпион в полулeгкой весовой категории Макс Холлоуэй встретился с Александром Волкановски, чтобы защитить титул в четвертый раз. А действующая чемпионка в двух весовых категориях Аманда Нуньес вышла на защиту титула в легчайшем весе против Жэрмейн Де Рандами.

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Жанр
Спорт
Время
98 мин / 01:38

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