Калифорнийский убийца: новые подробности (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2018, The Golden State Killer: It's Not Over
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Серийный маньяк держал в страхе всю Калифорнию с 1976 по 1986 год. За эти 10 лет он совершил более сотни преступлений и оставался неуловимым. Спустя 40 лет поисков изверг был найден благодаря ДНК-технологиям, и это разоблачение повергло весь мир в шок. Подробности в документальном проекте.
