Калейдоскоп ужасов (сериал, 2023) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

О сериале
Сериал, вдохновленный одноименной комедией ужасов Джорджа Ромеро и Стивена Кинга. В каждой серии рассказываются 2 страшилки — смешные и пугающие одновременно. Вас ждет знакомство с безработным отцом, который подсел на странный напиток, превращающий его в чудовище. Вы побываете в кукольном домике, где завелся злобный персонаж, зверски убивающий других кукол. Вас удивит невероятная история пальца, который обрел интеллект и стал жутким монстром. И все это — только начало, ведь в антологии припасена еще масса нетривиальных сюжетов, будоражащих кровь. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть «Калейдоскоп ужасов». Сериал 2019 года доступен онлайн в хорошем качестве.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Фэнтези
КачествоFull HD
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
- ГНРежиссёр
Грег
Никотеро
- ДХРежиссёр
Джон
Харрисон
- ДЛРежиссёр
Джо
Линч
- РБРежиссёр
Роксанна
Бенжамин
- КДАктёр
Кэри
Джонс
- ХФАктриса
Ханна
Файрман
- ККАктриса
Кара
Киммер
- ДААктёр
Дэвид
Александр Каплан
- ФСАктриса
Фаина
Санчес
- ЭБАктриса
Эдриенн
Барбо
- ДГАктёр
Джэйк
Гарбер
- Актёр
Брюс
Дэвисон
- МСАктриса
Мелисса
Сент-Аманд
- ЛААктёр
Логан
Аллен
- ДАСценарист
Джордана
Аркин
- УБСценарист
Уильям
Батлер
- Сценарист
Хезер
Энн Кэмпбелл
- ССПродюсер
Стэн
Спрай
- ГНПродюсер
Грег
Никотеро
- РФПродюсер
Роберт
Франклин Дьюделсон
- ДВХудожник
Джейсон
Вигдор
- РДОператор
Роберт
Дрейпер
- КДКомпозитор
Кристофер
Дрэйк
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс