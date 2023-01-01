Калейдоскоп ужасов (сериал, 2023) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Калейдоскоп ужасов. Сезон 4. Серия 4
Калейдоскоп ужасов
4-й сезон
4-я серия
7.72023, Creepshow
Комедия, Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал, вдохновленный одноименной комедией ужасов Джорджа Ромеро и Стивена Кинга. В каждой серии рассказываются 2 страшилки — смешные и пугающие одновременно. Вас ждет знакомство с безработным отцом, который подсел на странный напиток, превращающий его в чудовище. Вы побываете в кукольном домике, где завелся злобный персонаж, зверски убивающий других кукол. Вас удивит невероятная история пальца, который обрел интеллект и стал жутким монстром. И все это — только начало, ведь в антологии припасена еще масса нетривиальных сюжетов, будоражащих кровь. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть «Калейдоскоп ужасов». Сериал 2019 года доступен онлайн в хорошем качестве.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

