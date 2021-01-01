Калейдоскоп ужасов. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Калейдоскоп ужасов
2-й сезон
5-я серия
7.72021, Creepshow
Комедии, Фантастика18+

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Калейдоскоп ужасов (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал, вдохновленный одноименной комедией ужасов Джорджа Ромеро и Стивена Кинга. В каждой серии рассказываются 2 страшилки — смешные и пугающие одновременно. Вас ждет знакомство с безработным отцом, который подсел на странный напиток, превращающий его в чудовище. Вы побываете в кукольном домике, где завелся злобный персонаж, зверски убивающий других кукол. Вас удивит невероятная история пальца, который обрел интеллект и стал жутким монстром. И все это — только начало, ведь в антологии припасена еще масса нетривиальных сюжетов, будоражащих кровь. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть «Калейдоскоп ужасов». Сериал 2019 года доступен онлайн в хорошем качестве.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика, Ужасы, Фэнтези

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Калейдоскоп ужасов»

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