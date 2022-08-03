Каламбур. Сезон 1. Серия 6
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Каламбур
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Каламбур (сериал, 1996) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.91996, Каламбур. Сезон 1. Серия 6
Комедия18+

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О сериале

«Каламбур» — это журнал видео-комиксов, состоящий из нескольких рубрик, в каждой из которых свои герои, и для каждой рубрики найдены уникальные режиссерские решения. Тут есть и комедия в стиле английского черного юмора («Крутое пике»), и первая, и единственная в мире многосерийная комедия ситуаций, в которой герои — Мужик, Баба, Морячок и их соседи — Медведь и Пчела, не произносят ни одного слова («Деревня дураков»).

Страна
Украина
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb