Каламбур (сериал, 1996) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Каламбур (сериал, 1996) сезон 1 серия 2

1996, Каламбур. Сезон 1. Серия 2
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

«Каламбур» — это журнал видео-комиксов, состоящий из нескольких рубрик, в каждой из которых свои герои, и для каждой рубрики найдены уникальные режиссерские решения. Тут есть и комедия в стиле английского черного юмора («Крутое пике»), и первая, и единственная в мире многосерийная комедия ситуаций, в которой герои — Мужик, Баба, Морячок и их соседи — Медведь и Пчела, не произносят ни одного слова («Деревня дураков»).

Страна
Украина
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb