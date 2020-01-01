WinkДетям5 класс. ОбществознаниеСемьяКакие бывают семьи
5 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
8.22020, Какие бывают семьи
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На сегодняшнем уроке мы рассмотрим, какими бывают семьи. Мы рассмотрим, какими бывают семьи по признаку поколенности, почему в наше время наиболее распространены семьи из двух поколений. Также мы коснемся такой острой социальной проблемы как неполные семьи, поговорим о том, как сохранить авторитет в семье.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Какие бывают семьи 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.