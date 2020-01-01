5 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Какие бывают семьи
Какие бывают семьи

На сегодняшнем уроке мы рассмотрим, какими бывают семьи. Мы рассмотрим, какими бывают семьи по признаку поколенности, почему в наше время наиболее распространены семьи из двух поколений. Также мы коснемся такой острой социальной проблемы как неполные семьи, поговорим о том, как сохранить авторитет в семье.

