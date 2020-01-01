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2 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн
7.02020, Какие бывают растения
Образовательные0+
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Сюжет
На данном уроке мы узнаем с вами, какие бывают растения, их виды и подвиды. Научимся различать виды растений между собой и рассмотрим некоторые из них более подробно.
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