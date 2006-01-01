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Как я встретил вашу маму
2-й сезон
4-я серия

Как я встретил вашу маму (сериал, 2006) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2006, How I Met Your Mother
Комедии18+

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Сюжет

Американский комедийный сериал, которые одинаково высоко ценят зрители и телекритики. По сюжету, в 2030 году архитектор Тед Мосби решает рассказать своим детям-подростком о том, как познакомился с их матерью. Так начинается веселое ностальгическое путешествие во времена молодости Теда.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Как я встретил вашу маму»