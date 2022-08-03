Wink
Детям
Как выйти замуж за миллионера
2-й сезон
9-я серия

Как выйти замуж за миллионера (сериал, 2013) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

2013, Как выйти замуж за миллионера. Сезон 2. Серия 9
Мелодрама, Комедия12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Богатому модельеру Полине Геллер срочно нужен кавалер для сопровождения на важный приeм. Полина нанимает на эту роль симпатичного фотографа Олега. Поначалу юный папарацци отлично справляется с поставленной задачей, но потом нарушает условия контракта и безоглядно влюбляется…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Как выйти замуж за миллионера»