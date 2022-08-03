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Как выйти замуж за миллионера
1-й сезон
1-я серия

Как выйти замуж за миллионера (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2012, Как выйти замуж за миллионера. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама, Комедия12+

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О сериале

Женя Красилова — решительная и бескомпромиссная личность. Однажды из-под еe едкого пера выходит статья «Как выйти замуж за миллионера». Попавшей под горячую руку Жене приходится заключить пари с оскорблeнным олигархом. В течение месяца она должна доказать, что действительно разбирается в материале.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Как выйти замуж за миллионера»