ИнДизайн (сериал, 2021) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

О сериале

Привет! Меня зовут Соня. В своих видео я рассказываю о дизайне интерьера, идеях декора и ремонте квартир. Вы найдете румтуры по интересным домам, выпуски по теории дизайна и полезные DIY. Узнаете как своими руками превратить тесную однушку в квартиру своей мечты, сделать ремонт с нуля или исправить ошибки в интерьере.

Сериал Как выбирать жилье в новостройке? 1 сезон 40 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

