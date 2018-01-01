Как выглядит непорочное зачатие
Wink
Детям
Как увидеть искусство глазами его современников
1-й сезон
Как выглядит непорочное зачатие

Как увидеть искусство глазами его современников (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2018, Как выглядит непорочное зачатие
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лекции Наталии Мазур о том, что можно разглядеть в живописи и скульптуре, если посмотреть на них «взглядом эпохи», — и другие доказательства того, что потомки далеко не всегда видят произведение искусства так же, как художник и его современники

Сериал Как выглядит непорочное зачатие 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг