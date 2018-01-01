WinkДетямКак увидеть искусство глазами его современников1-й сезонЧем «Олимпия» Мане напугала первых зрителей
Как увидеть искусство глазами его современников (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2018, Чем «Олимпия» Мане напугала первых зрителей
Документальный12+
О сериале
Лекции Наталии Мазур о том, что можно разглядеть в живописи и скульптуре, если посмотреть на них «взглядом эпохи», — и другие доказательства того, что потомки далеко не всегда видят произведение искусства так же, как художник и его современники