Как устроена Вселенная. Сезон 3. Серия 8
Wink
Детям
Как устроена Вселенная
3-й сезон
8-я серия

Как устроена Вселенная (сериал, 2014) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

9.12014, How the Universe Works
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Это история о создании всего в этом мире. Программа исследует, как Вселенная возникла из ничего, и как она выросла с точки значительно меньше, чем атомные частицы, до огромного космоса.

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Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.9 IMDb