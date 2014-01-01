Как устроена Вселенная. Сезон 3. Серия 1
Wink
Детям
Как устроена Вселенная
3-й сезон
1-я серия

Как устроена Вселенная (сериал, 2014) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

9.12014, How the Universe Works
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Это история о создании всего в этом мире. Программа исследует, как Вселенная возникла из ничего, и как она выросла с точки значительно меньше, чем атомные частицы, до огромного космоса.

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Страна
США
Жанр
Документальные
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.9 IMDb