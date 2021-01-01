Томас Франк (сериал, 2021) сезон 1 серия 197 смотреть онлайн

WinkСериалыТомас Франк1-й сезонКак успеть сделать всё, если опять отложил на последний момент?
О сериале
Официальный русскоязычный канал Томаса Франка Я снимаю видео, которые помогут тебе быть более продуктивным в школе, колледже университете и реальной жизни. В роликах я показываю фишки, которые помогут учиться быстрее и легко сдать экзамены, даю советы по борьбе с прокрастинацией, стратегии чтения и конспектирования и делаю многое другое. Вы не докажите, что я не борюсь с медведями в свободное время.
