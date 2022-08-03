Вопросы, которые вам точно зададут на собеседовании
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Как успешно пройти собеседование
1-й сезон
Вопросы, которые вам точно зададут на собеседовании

Как успешно пройти собеседование (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2019, Вопросы, которые вам точно зададут на собеседовании
18+

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О сериале

Собеседование это важнейший этап при поиске работы и возможность произвести впечатление на вашего потенциального работодателя. На этом курсе вы узнаете, как подготовиться к собеседованию для трудоустройства. Поймете, как вас оценивают HR, рекрутеры из агентств или нанимающие менеджеры.

Страна
Россия
Время
3 мин / 00:03

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