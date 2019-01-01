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Как успешно пройти собеседование (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2019, Подведение итогов курса
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Сюжет
Собеседование это важнейший этап при поиске работы и возможность произвести впечатление на вашего потенциального работодателя. На этом курсе вы узнаете, как подготовиться к собеседованию для трудоустройства. Поймете, как вас оценивают HR, рекрутеры из агентств или нанимающие менеджеры.
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