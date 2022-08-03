Как управлять своим весом. Что нужно понимать идеально, чтобы сжечь 4 кг подкожного жира.
Wink
Сериалы
Flynutrition
1-й сезон
15138-я серия

Flynutrition (сериал, 2021) сезон 1 серия 15138 смотреть онлайн

2021, Как управлять своим весом. Что нужно понимать идеально, чтобы сжечь 4 кг подкожного жира.
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В этом блоге Денис Семенихин рассказывает о том, как нужно питаться для создания оптимальной физической формы. Вся информация о компонентах пищи, таких как белки, углеводы, жиры, вода, витамины, минералы, клетчатка и др, и их правильных пропорциях содержится в этом блоге

Жанр
Блог

Рейтинг