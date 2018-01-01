Как стать лидером: постановка целей и мотивация команды (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Автор курса: Александр Шумилин — исполнительный директор Alpina Training and Development, эксперт в области управления, продаж, обучения и развития персонала, бизнес-тренер, коуч. Благодаря курсу вы:

1.) Научитесь ставить перед собой цели и понимать, как к ним прийти.

2.) Узнаете, как работать в команде, общаться и мотивировать сотрудников для решения ваших задач.

3.) Поймете, как повысить внутреннюю ответственность команды.

