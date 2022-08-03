Как стать лидером: постановка целей и мотивация команды (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2018, Как стать лидером: постановка целей и мотивация команды. Серия 3
Образовательные, Образовательные12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Автор курса: Александр Шумилин — исполнительный директор Alpina Training and Development, эксперт в области управления, продаж, обучения и развития персонала, бизнес-тренер, коуч. Благодаря курсу вы:
1.) Научитесь ставить перед собой цели и понимать, как к ним прийти.
2.) Узнаете, как работать в команде, общаться и мотивировать сотрудников для решения ваших задач.
3.) Поймете, как повысить внутреннюю ответственность команды.