Как стать лидером: постановка целей и мотивация команды (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Как стать лидером: постановка целей и мотивация команды
1-й сезон
1-я серия

Образовательные, Образовательные12+

О сериале

Автор курса: Александр Шумилин — исполнительный директор Alpina Training and Development, эксперт в области управления, продаж, обучения и развития персонала, бизнес-тренер, коуч. Благодаря курсу вы:
1.) Научитесь ставить перед собой цели и понимать, как к ним прийти.
2.) Узнаете, как работать в команде, общаться и мотивировать сотрудников для решения ваших задач.
3.) Поймете, как повысить внутреннюю ответственность команды.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
1 мин / 00:01

