Как стать богом в центральной Флориде (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2019, On Becoming a God in Central Florida
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
США, 1990-е. Домохозяйка Кристал Стаббс живет во Флориде с младенцем и мужем Трэвисом, который мечтает бросить офисную работу и разбогатеть. Когда фантазии делают благоверного жертвой финансовой пирамиды и в прямом смысле убивают, предприимчивая вдова становится аферисткой ради выживания.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
