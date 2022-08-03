Как создать уникальное торговое предложение (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
2017, Как создать уникальное торговое предложение. Серия 10
Эта серия пока недоступна
Автор курса: Елена Варданян — бизнес-тренер, бизнес-консультант. Уникальное торговое предложение способно сделать компанию лидером рынка. Елена Варданян расскажет, что такое УТП и как его сформулировать, сколько УТП должно быть у вашего бизнеса и как рассчитать результат их действия. Вы научитесь определять причины покупки вашего товара, выбирать нишу на рынке и разговаривать с клиентом на языке выгод.