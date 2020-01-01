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Как создать убеждающую презентацию (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2020, Как ускорить работу в PowerPoint
12+
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Сюжет
Умение доносить мысли до аудитории – это ключевой навык, который нужен человеку последние лет двадцать или даже пятьдесят. И несмотря на то, что вы наверняка знаете PowerPoint, с донесением своих мыслей через документ у вас могут возникать сложности. Этот навык требует прокачки.
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