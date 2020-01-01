Формула эффективной презентации
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Как создать убеждающую презентацию
1-й сезон
Формула эффективной презентации

Как создать убеждающую презентацию (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2020, Формула эффективной презентации
12+

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О сериале

Умение доносить мысли до аудитории – это ключевой навык, который нужен человеку последние лет двадцать или даже пятьдесят. И несмотря на то, что вы наверняка знаете PowerPoint, с донесением своих мыслей через документ у вас могут возникать сложности. Этот навык требует прокачки.

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Страна
Россия
Время
5 мин / 00:05

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