Как создать персональный бренд? (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Автор курса: Юлия Лос — основатель агентства персонального брендинга Brandme, эксперт по персональному брендингу. Благодаря онлайн-обучению на курсе «Как создать персональный бренд» вы сможете: 1) Узнать с чего начать разработку стратегии персонального брендирования и как продвигать себя с нуля 2) Научиться использовать инструмент персонального бренда для самостоятельного управления своей карьерой 3) Научиться обращать на себя внимание на динамично меняющемся рынке труда с помощью персонального бренда

