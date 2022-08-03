Как создать персональный бренд? Серия 5
Wink
Детям
Как создать персональный бренд?
1-й сезон
5-я серия

Как создать персональный бренд? (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2018, Как создать персональный бренд? Серия 5
Образовательные, Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Автор курса: Юлия Лос — основатель агентства персонального брендинга Brandme, эксперт по персональному брендингу. Благодаря онлайн-обучению на курсе «Как создать персональный бренд» вы сможете: 1) Узнать с чего начать разработку стратегии персонального брендирования и как продвигать себя с нуля 2) Научиться использовать инструмент персонального бренда для самостоятельного управления своей карьерой 3) Научиться обращать на себя внимание на динамично меняющемся рынке труда с помощью персонального бренда

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг