Как составить продающее резюме (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2017, Как составить продающее резюме. Серия 6
Карьера, Профессиональные навыки12+
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Сюжет
Автор курса: Алена Владимирская — руководитель проекта «Антирабство» и главный рекрутер рунета.
Благодаря этому курсу вы узнаете, как правильно составить резюме, написать сопроводительное письмо и подготовить портфолио, чтобы вас заметили и пригласили на собеседование.
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